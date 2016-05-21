"طلاب تحيا مصر" يطبعون شعار مصر للطيران على ملابسهم خلال الرحلات الخارجية

قرر مكتب طلاب "تحيا مصر " بالجامعات المصرية، وضع شعار "مصر للطيران"، على التى شيرتات الخاصة بالطلاب المشاركين معهم فى الرحالات التى ينظمها طلاب تحيا مصر للدول الأجنبية، وذلك دعما للشركة الوطنية، حسب وصف، محمد بسيونى، رئيس مكتب طلاب تحيا مصر بالجامعات المصرية.

وقال "بسيونى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مكتب طلاب تحيا مصر بالجامعات المصرية قرر كتابة عبارة "we support our Airlines"، على تي شيرتات الطلاب المشاركين فى الوفود الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة دون طلب رعاية من مصر للطيران ولكنها مجرد شعور بالمسئولية منهم كطلاب مصريين.

وأكد رئيس مكتب طلاب تحيا مصر بالجامعات المصرية، أنه لن يتم تحصيل أى رسوم من الطلاب مقابل هذا الشعور من جانب طلاب تحيا مصر.

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