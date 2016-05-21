مصر للطيران: القوات المسلحة تواصل البحث عن جثامين ضحايا الطائرة المفقودة

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن القوات المسلحة والبحرية المصرية مازالت تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية وجثامين الضحايا.

وقالت الشركة فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن مركز أزمات "مصر للطيران" يتابع تطورات نتائج أعمال فرق البحث والإنقاذ للوصول لمزيد من التطورات ليتم الإعلان عن أى جديد فى هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، توجهت "مصر للطيران" بالشكر والتقدير على مساندة عملائها ودعمهم فى هذه الظروف الصعبة، حيث تلقت عدد من مكاتب مبيعات مصر للطيران على مدار اليوم العديد من برقيات التعازى وباقات الزهور مرسلة من عملاء الشركة لمواساة أسر وأقارب وأصدقاء الطائرة المصرية معربين عن تضامنهم مع الشركة الوطنية والعاملين بها.

جدير بالذكر أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة أهالى وأقارب ركاب الطائرة المصرية، كما تم تشكيل مركز Family Assistance Centre لمساندتهم بأحد الفنادق القريبة من محيط مطار القاهرة الدولي.

وحددت الأرقام التالية للاستفسار: 080077770000 أو 01208222275 أو 01200008289 من داخل جمهورية مصر العربية، ورقم 0020225989320 من خارج مصر، والتى تعمل جميعها لخدمة ومساعدة أهالى رحلة مصر للطيران رقم MS804 وذويهم، كما يمكن التواصل مع مركز Family Assistance Center من خلال البريد الإلكتروني familycare@egyptair.com .

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