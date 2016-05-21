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إسرائيل تزعم: السعودية ودول الخليج مستعدة لتعديل مبادرة السلام العربية

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إسرائيل تزعم: السعودية ودول الخليج مستعدة لتعديل مبادرة السلام العربية إسرائيل تزعم: السعودية ودول الخليج مستعدة لتعديل مبادرة السلام العربية
زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية الجمعة، أن " ودولا خليجية نقلت رسائل إلى تل أبيب بشأن استعدادها لتعديل مبادرة السلام العربية".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر غربية أن "رسائل بهذا الشأن نقلتها السعودية وبعض الدول الخليجية إلى الإسرائيليين عبر مبعوثين دوليين منهم رئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير".

ووفقا للقناة، فإن الدول العربية المعنية تنتظر ردا إسرائيليا رسميا على اقتراح التعديل، "خاصة فيما يتعلق بإعادة هضبة الجولان وحق العودة المنصوص عليها فى مبادرة السلام العربية"، حسب زعم القناة .

كما زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "مباحثات التعديل ستنطلق بقيادة مصرية فور حصول الدول العربية المذكورة على رد إسرائيل، على أن يتم استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطينى".


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