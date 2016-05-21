البيت الأبيض يؤكد عدم وقوع أي اصابات في حادث إطلاق النار

أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه سلامة كل من كان داخل المبنى أثناء وقوع اطلاق النار في وقت سابق اليوم.

وأشار البيان الى عدم وقوع أي اصابات داخل البيت الأبيض ، وأعلن أنه تم اطلاع الرئيس باراك اوباما على ملابسات الحادث ، حيث أنه لم يكن موجودا داخل البيت الأبيض أثناء وقوع اطلاق النار.

وكانت قوات الخدمة السرية قد أطلقت النار على شخص أُشُتبِه به بعد أن حاول اقتحام أحد الحواجز بالقرب من البيت الأبيض ، وهو يحمل سلاحا ورفض الإنصياع الى أوامر الشرطة بالوقوف.

وقامت قوات الخدمة السرية بتفتيش احدى السيارات التي يشتبه بأنها على صلة بالشخص الذي تم اطلاق النار عليه خوفا من وجود مزيد من الذخائر بها.