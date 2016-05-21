مصر للطيران: استمرار أعمال البحث عن حطام الطائرة والجثامين المفقودة

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران بأن القوات المسلحة والبحرية المصرية لاتزال تواصل البحث عن بقايا حطام الطائرة المصرية المفقوده وجثامين الضحايا.

وأشارت مصر للطيران في بيان لها أن مركز أزمات مصرللطيران يتابع تطورات نتائج أعمال فرق البحث والإنقاذ للوصول لمزيد من التطورات ليتم الإعلان عن أي جديد في هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر وجهت مصر للطيران الشكر والتقدير لعملائها الكرام على دعمهم للشركة في هذه الظروف الصعبة، حيث تلقت عدد من مكاتب مبيعات مصر للطيران علي مدار اليوم العديد من برقيات التعازي وباقات الزهور مرسلة من عملاء الشركة لمواساة أسر وأقارب وأصدقاء الطائرة المصرية معربين عن تضامنهم مع الشركة الوطنية والعاملين بها.

جدير بالذكر أن الشركة قد إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستضافه أهالي وأقارب ركاب الطائرة المصرية، كما تم تشكيل مركز لمساندتهم، وذلك بأحد الفنادق القريبة من محيط مطار القاهرة الدولي.