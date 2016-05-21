الجيش الجزائرى يعثر على أسلحة وذخيرة قرب الحدود مع مالى

تمكنت قوة مشتركة للجيش الجزائرى اليوم الجمعة بولاية برج باجى مختار ـ الواقعة على الحدود مع مالى ـ من كشف مخبأ يحتوى على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة.

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الجزائرى، أنه فى إطار تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وبفضل اليقظة الدائمة لقوات الجيش، تمكنت قوة مشتركة ببرج باجى مختار (الناحية العسكرية السادسة) من كشف مخبأ يحتوى على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة إثر دورية قرب الحدود الجنوبية للجزائر.

وأضاف البيان أن هذه العملية ـ الثانية من نوعها بهذه المنطقة خلال هذا الشهر ـ مكنت من ضبط بندقيتين رشاشتين من طراز /إف ام/وأربعة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية تكرارية وبندقية صيد و19 قنبلة يدوية وست مقذوفات /ار بى جى 7/19 صاعقا وجهازى إتصال لاسلكى بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة الحربية من مختلف العيارات.

من جهة أخرى، ذكر بيان آخر لوزارة الدفاع الجزائرى أنه تم القضاء على إرهابى خلال عملية التمشيط تقودها قوات الجيش بغابة الريش ببلدية عين الترك فى ولاية البويرة لترفتع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على إرهابيين إثنين وإلقاء القبض على آخر.

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