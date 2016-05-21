البيت الأبيض: أوباما يوجه بتقديم المساعدة اللازمة في حادث الطائرة المنكوبة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما، على اطلاع مستمر بشأن تطورات حادث طائرة مصر للطيران، التي سقطت في البحر المتوسط، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مستشارة الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، أطلعت الرئيس أوباما، أمس واليوم على تطورات حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، موضحا أن الرئيس أوباما، وجه المسؤولين بالإدارة الأمريكية بضرورة التواصل مع المسؤولين في مصر وفرنسا، لتقديم كافة المساعدات اللازمة في حال طلب ذلك من أجل الكشف عن ملابسات سقوط الطائرة المنكوبة.

وأكد المسؤول الأمريكي، مجددا أنه من المبكر جدا للولايات المتحدة الحديث عن أسباب محددة أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تقود حاليا التحقيقات، ومبديا استعداد الولايات المتحدة تقديم كل العون لإجراء تحقيق شامل وسريع.