أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البيت الأبيض: أوباما يوجه بتقديم المساعدة اللازمة في حادث الطائرة المنكوبة

Google+ Print
البيت الأبيض: أوباما يوجه بتقديم المساعدة اللازمة في حادث الطائرة المنكوبة البيت الأبيض: أوباما يوجه بتقديم المساعدة اللازمة في حادث الطائرة المنكوبة

باراك أوباما – أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما، على اطلاع مستمر بشأن تطورات حادث طائرة للطيران، التي سقطت في البحر المتوسط، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مستشارة الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، أطلعت الرئيس أوباما، أمس واليوم على تطورات حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، موضحا أن الرئيس أوباما، وجه المسؤولين بالإدارة الأمريكية بضرورة التواصل مع المسؤولين في مصر وفرنسا، لتقديم كافة المساعدات اللازمة في حال طلب ذلك من أجل الكشف عن ملابسات سقوط الطائرة المنكوبة.

وأكد المسؤول الأمريكي، مجددا أنه من المبكر جدا للولايات المتحدة الحديث عن أسباب محددة أدت إلى وقوع هذا الحادث المأساوي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تقود حاليا التحقيقات، ومبديا استعداد الولايات المتحدة تقديم كل العون لإجراء تحقيق شامل وسريع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر