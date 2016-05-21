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مجلس حكماء المسلمين يعزي الرئيس السيسي في حادث طائرة مصر للطيران

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مجلس حكماء المسلمين يعزي الرئيس السيسي في حادث طائرة مصر للطيران مجلس حكماء المسلمين يعزي الرئيس السيسي في حادث طائرة مصر للطيران

تقدم الدكتور علي النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وجميع أعضاء المجلس من الدول المختلفة بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ، في ضحايا طائرة للطيران الذين لقوا حتفهم إثر تحطمها في البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة .

كما تقدم أعضاء المجلس بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا من المصريين وغير المصريين ، سائلا الله تعالى – أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
> وأعرب مجلس حكماء المسلمين في بيان أصدره اليوم عن تضامنه الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مصر وأهلها بالخير والأمن والاس

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