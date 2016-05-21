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ضبط المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة دواجن بالشرقية لطلب نصف مليون جنيه فدية

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ضبط المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة دواجن بالشرقية لطلب نصف مليون جنيه فدية ضبط المتهمين بخطف وقتل صاحب مزرعة دواجن بالشرقية لطلب نصف مليون جنيه فدية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط 6 من المتهمين بخطف صاحب مزرعة دواجن ، لطلب فدية نصف مليون جنيه، وتوفى بعد أن عذبوه، وتخلصوا من جثته بمصرف بدائرة مركز منيا القمح، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص فى العقد الرابع من العمر، وموثق من الخلف ومقيد به حجر، وملقى فى ترعة بناحية قرية شلشمون.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، لكشف غموض الحادث ، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذى ضم النقيبين إسماعيل محروس، وأحمد حسن، معاونا مباحث منيا القمح، بالتنسيق مع الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق، وبالاشتراك مع فرع الأمن العام بالشرقية ، بمعرفة العقيد ماجد الأشقر وكيل مصلحة الأمن العام وبرئاسة العميد أمير بهجت، تبين قيام 8 أشخاص بخطف المجنى عليه، مالك مزرعة دواجن، من أجل طلب فدية مالية من أسرته نصف مليون جنيه، وأثناء فترة احتجازه توفى من التعذيب، وتخلصوا من جثته بمصرف بدائرة مركز منيا القمح ، والتخلص من سيارته بالإسماعيلية، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط 6 من المتهمين، أغلبهم من قرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


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