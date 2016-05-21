مرتضى منصور: الزمالك سيفوز على الأهلي.. وننتظر التتويج بالرباعية

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه سيحقق الانتصار على الأهلي في المواجهة التي ستجمع بينها في الجولة الأخيرة من الدوري.

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني مع تبقي 6 مباريات في المسابقة.

وقال مرتضى منصور: لا تستمعوا لمن يقول أن الدوري قد حُسم للأهلي. هذا لم يحدث حتى الآن".

وأضاف في تصريحات خلال تواجده في مقر النادي لتكريم "أبطال كرة اليد" متحدثا وبجواره باسم مرسي "الزمالك سوف يفوز على الأهلي، بباسم مرسي وبقية اللاعبين مثل ما حدث في الكأس".

وواصل "ننتظر التتويج بالدوري والكأس وإفريقيا والسوبر أيضا بإذن الله وبإرادة النصر".

وأتم "لا تستمعوا لمن يهد الزمالك".

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