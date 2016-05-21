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الحكومة البريطانية: الجراثيم ستقتل شخصا "كل 3 ثوان" بحلول 2050

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الحكومة البريطانية: الجراثيم ستقتل شخصا "كل 3 ثوان" بحلول 2050 الحكومة البريطانية: الجراثيم ستقتل شخصا "كل 3 ثوان" بحلول 2050
أفاد التقرير السنوى من قبل البريطانية عن كارثة مستقبلية، إذ ذكر أنه بحلول عام 2050 سوف تقتل الجراثيم والبكتيريا شخصا كل ثلاث ثوان فى جميع أنحاء العالم.

وأصبحت الجراثيم أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مشكلة خطيرة، وهناك عدد قليل جداً من الناس على علم بها، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأكدت منظمة الصحة العالمية - وفقا لنتائجها التى نشرت فى نوفمبر 2015 - أن 64% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون خطأ أن أدوية البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى يمكنها علاج نزلات البرد والأنفلونزا، على الرغم من أن هذه الأدوية لا تؤثر على الفيروسات.

بالإضافة إلى ذلك، فثلث الأشخاص يعتقدون أنه يجب التوقف عن تناول المضادات الحيوية عندما يشعرون أنهم أصبحوا على نحو أفضل، بدلا من أخذ كورس كامل للقضاء على الميكروب، وهذا أمر خطير للغاية.

وفى التقرير الذى نقله الموقع الإخبارى الأمريكى "فوكس نيوز"، والذى استعرض بيانات مقاومة مضادات الميكروبات التى تم تجميعها منذ 2014 من قبل الدكتور جيم أونيل، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع وفاة أكثر من 10 ملايين شخص من الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية بحلول عام 2050، وهذا يشمل ما يقدر بـ317 ألف حالة وفاة فى أمريكا الشمالية، وحوالى 390 ألف فى أوروبا، ونحو 4.2 مليون شخص فى أفريقيا، وأكثر من 4.7 مليون شخص فى آسيا.

وقال الباحثون: "نحن بحاجة إلى إعلام جميع الأشخاص بجميع الطرق المختلفة فى جميع أنحاء العالم، للتوقف عن العلاج بالمضادات الحيوية مثل الحلوى".


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