أسامة كمال يطلق مبادرة «معا من أجل الحياة الحقيقية» بمسيرة لدار الأوبرا..الخميس
مراسل«ONA»:
أعلن الإعلامي أسامة كمال، عن تبنيه مبادرة وطنية جديدة تحت شعار «معا من أجل الحياة الحقيقية»، وذلك عبر حسابه الشخصي علي «فيسبوك».
وقال كمال ، إن المبادرة تأتي بمناسبة مرور أسبوع علي الحادث الأليم، ومن المقرر أن يشارك فيها وزراء السياحة والطيران والثقافة والمثقفين والفنانين والاعلاميين والاجانب الموجودين علي أرض مصر، والعاملين في مصر للطيران .
وأضاف، أن المبادرة ستنطلق يوم الخميس المقبل، من خلال مسيرة تتجه الي دار الاوبرا المصرية .
يذكر أن، الاعلامي أسامة كمال، يقدم برنامج «القاهرة 360 »علي فضائية «القاهرة والناس».