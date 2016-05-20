غدًا..إنطلاق إمتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

> أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، الإنتهاء من جميع التجهيزات لبدء إمتحانات الدبلومات الفنية، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلبية إحتياجات إستراحات ولجان أعمال إمتحانات الدبلومات الفنية ، والتي ستبدأ غداً السبت وتستمر حتى الثانى من الشهر المقبل، وكذلك للتدخل في حل أي مشكلات تواجه سيرها .

وأوضح عبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريح صحفي، أن عدد 43073 طالب تقدمو لأداء الامتحانات فى 119 لجنة للتعليم الزراعى والصناعى والتجارى وتم تجهيز جميع إلاستراحات بكافة التجهيزات اللازمة من «بوتاجات ، ثلاجات ، مبردات مياه ، مراوح ، أسرة ومراتب ومفروشات ، تليفزيونات ، وصيانة سواء في المياة أو الكهرباء»، وذلك لإستقبال وفود الملاحظين والمراقبين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان القائمين علي عملية الإمتحانات ، كما تم التنسيق مع إدارة التموين لتدبير خبز مدعم لهم طوال فترة الإمتحانات .

وأضاف، أنه تم إستقبال معظم رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والمراقبين ، وقامت الإدارات التعليمية بالمحافظة بتلبية ما تحتاج إليه اللجان ، وتذليل كافة العقبات، كما تم التنسيق مع الاجهزة الامنية لتامين اللجان والاستراحات والكنترولات.