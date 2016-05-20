مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بقنا‎

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم عامل ونجله إثر قيام قطار بصدمهم أثناء عبورهم شريط السكه الحديد أمام قرية الجزيرية بمركز قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بالعثور على 3 جثث مجهولة على مزلقان السكك الحديدية.

وكشفت التحريات أن الجثث الثلاثة لعامل ونجله وصديقه، ومقيمين بالبحر الأحمر، وكانوا في زيارة لمسقط رأسهم بقرية الجزيرية، وأثناء عبورهم لشريط

> السكة الحديد بالقرية صدمهم القطار رقم 163 القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان مما تسبب فى تقطيع جثثهم إلى أشلاء.

وتم نقل اشلاء الجثث لمشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.