"يا فرحة ما تمت".. اصطدام 26 سيارة أثناء زفة عروسين بالدقهلية

وقع منذ قليل، حادث، بشارع المشاية العلوية بمدينة المنصورة، بين 26 سيارة، أثناء زفة فرح، وقال شهود عيان إن سبب الحادث استعراض أحد السائقين أثناء الزفة، فاصطدم بسيارة مسرعة على الطريق، مما أسفر عن وقوع الحادث.

وشهد الشارع اختناقا مروريا بداية من ديوان محافظة الدقهلية، وحتى قصر الثقافة، وأسفر عن إصابات طفيفة، وتحاول قوة من الأمن إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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