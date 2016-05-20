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القبض على خاطفى رجل الأعمال السعودى.. وسفارة المملكة تشكر "الداخلية"

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القبض على خاطفى رجل الأعمال السعودى.. وسفارة المملكة تشكر "الداخلية" القبض على خاطفى رجل الأعمال السعودى.. وسفارة المملكة تشكر "الداخلية"
كشف مصدر أمنى، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن المصرية، ألقت القبض على 4 من خاطفى رجل الأعمال السعودى حسن على آل سند، الذى اختطف قبل شهر بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وتم تحريره قبل أسبوعين بمنطقة وادى حجول بطريق القاهرة السويس الصحرواى.

ورفض المسئول الأمنى فى تصريحات صحفية الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى خاصة بالقبض على المتهمين الأربعة، الذين يمارسون جرائم الخطف والسرقة بالإكراه على طريق القاهرة الإسماعيلية.

ويتوقع أن تقوم وزارة الداخلية المصرية بإعلان التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهمين فى بيان رسمى يصدر خلال ساعات .

وأعلنت سفارة فى القاهرة عبر حسابها على "تويتر" أنه تم القبض على التشكيل العصابى الذى اختطف رجل الأعمال السعودى حسن آل سند، ووجهت الشكر لوزارة الداخلية المصرية على جهودها.


>- استقبال حافل لرجل الأعمال السعودى ببلاده بعد تحريره من خاطفيه بمصر
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مصر 365

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