بالاستعانة بأكباد حيوانات.. مؤتمر الجهاز الهضمى ينظم ورشة عمل لتدريب الأطباء

نظم مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، برئاسة الدكتور هشام الغزالى، اليوم، ورشتى عمل لتدريب الأطباء الشبان على كيفية إجراء الأشعة التداخلية للتخلص من أورام الكبد.

وقال الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس، إنه تم عقد ورشتى عمل عن استخدام الوسائل المختلفة بالأشعة التداخلية لعلاج أورام الكبد، موضحا أنه تم عرض حالات حقيقية لأورام بالكبد باستخدام كبد الحيوانات كنموذج، مع توضيح طرق العلاج المختلفة لهذه الحالات من كى بالتردد الحرارى فى الأورام صغيرة الحجم، وكى بالميكروويف فى الأورام ذات الحجم الأكبر "5 سم"، وكذلك الأورام الملاصقة للأوعية الدموية ثم القسطرة الشريانية بالكبد، واستخدام العلاج الكيميائى والحبيبات الدوائية الذكية فى الأورام ذات الحجم الكبير أكبر من 5 سم أو الأورام المتعددة. وأشار إلى أنه تم توضيح طريقة توجيه واستخدام الحبيبات المشعة فى علاج أورام الكبد المتشعبة الممتدة للوريد البابى.

وأشار إلى أنه تم إجراء ورشة عمل تتضمن التدريب العملى لشباب الأطباء على كيفية استخدام مختلف أنواع أجهزة التردد الحرارى والميكروويف فى علاج أورام الكبد، مع توضيح الطرق الحديثة، والاحتياطات عند استخدام هذه الأجهزة.

فى مؤتمر "الجهاز الهضمى".. الكشف عن علاج جديد لأورام المعدة