دراسة: الوجبات السريعة ترفع مخاطر الإصابة بسرطان الثدى

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من مخاطر الأطعمة غير الصحية التى نتناولها بشكل يومى تقريبا، مثل البطاطس المقلية والوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية.

وكشفت مؤخرا دراسة حديثة أشرف عليها علماء من كلية الطب لجامعة ميريلاند الأمريكية، أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بانتظام خلال فترة المراهقة يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى، أحد أخطر الأورام القاتلة، ويعد تاسع أكثر مسببات الوفاة داخل مصر، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الإفراط فى تناول الأكلات الغنية بالدهون المشبعة مثل الأطعمة السريعة والحلويات والكيك والبسكويت خلال فترة المراهقة وعدم الاهتمام بأكل الدهون غير المشبعة الموجودة مثلا فى المكسرات والحبوب يزيد من كثافة أنسجة الثدى، ويرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى خلال مراحل لاحقة من العمر.

وأكد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تحتم علينا ضرورة تنبيه المراهقين على ضرورة اتباع حمية غذائية صحية فى مقتبل حياتهم لتجنب الإصابة بسرطان الثدى، ولوقاية أنفسهم من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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