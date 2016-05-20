باسم مرسي: أتمنى أن يسير فريقنا على نهج أبطال اليد في الزمالك

وجه باسم مرسي مهاجم الزمالك تهنئته إلى فريق اليد بالنادي خلال الاحتفال الذي أقامه مجلس الإدارة مساء اليوم الجمعة بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية.

وقال مرسي في تصريحات للصحفيين على هامش حضوره الحفل: "إنجاز كبير حققه هذا الفريق بتحقيق اللقب، هم فخر لكل الفرق بالنادي والجماهير".

وأضاف "أتمنى أن يحقق فريقنا في كرة القدم نفس إنجازات فريق اليد في كرة، فهدفنا دائما هو إسعاد الجماهير بتحقيق البطولات".

وحقق فريق اليد بنادي الزمالك أربع بطولات هذا الموسم هم الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية.

وينتظر فريق اليد في نادي الزمالك، قرار الاتحاد الإفريقي بشأن مشاركتهم في كأس العالم للأندية من عدمها بعد تقدم الفريق الأبيض بشكوى لتعرض الفريق لظلم تحكيمي خلال مباراتهم أمام الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقية والمؤهلة للبطولة.