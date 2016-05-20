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نيابة الغردقة تحيل المتهمين فى واقعة كى أطفال حضانة لمحكمة الجنح

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

قالت مصادر قضائية بالبحر الأحمر، إن المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة الدادة المشرفة علي الحضانة التي شهدت واقعة «كي» عدد من الأطفال بمناطق متفرقة من أجسادهم بمدينة الغردقة، ومالكة الحضانة ووالدة الطفل المتهم فى الواقعة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنح الغردقة وذلك بعد إنتهاء النيابة من التحقيقات في الواقعة .

ووجه المستشار مصطفي حسني مدير النيابة للمتهمين، تهم الضرب وتعريض أطفال للخطر، وتهم تعريض أطفال للخطر لصاحبة الحضانة وإدارة حضانة بدون ترخيص، بعد ورود مذكرة للنيابة من مديرية التضامن الإجتماعي، بتشغيل الحضانة بدون ترخيص وتهمة تعريض أطفال للخطر لوالدة الطفل مرتكب الواقعة .

فيما تواصل اللجنة التي شكلتها مديرية التضامن الاجتماعي، من ادارة الاسرة والطفولة عملها لفحص الحضانات المخالفة لشروط التراخيص بمدينة الغردقة تمهيدا لاصدار قرارات بغلقها .

كان اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى بلاغ من أولياء أمور أطفال بحضانة الغردقه بتعرض أبنائهم للكى، حيث تبين أن الحضانة كان يوجد بها 5 أطفال أثناء الواقعة وأن المشرفة على الحضانة تركت البوتاجاز مشتعلًا فى إحدى الحجرات، وذهبت إلى حجرة أخرى، وقام الطفل بتسخين ملعقة على البوتاجاز المشتعل وكي الأطفال بالملعقة .

وأكدت التحريات أن المشرفة، لم تقم بتعذيب الأطفال، كما جاء فى بلاغ أولياء الأمور، وأن الطفل مرتكب الواقعة فور إرتكاب الواقعة ذهب إلى والدته واخبرها بما قام به، فقامت بكى نجلها لإبعاد الشبهات عنه، وكانت ضمن المبلغين عن الواقعة .

وأوضحت، أن مرتكب الواقعة طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات يسكن في نفس العمارة التي تقع بها الحضانة، وأن «الداده» لم تقم بارتكاب الواقعة .

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