رئيس جزر القمر يقلد “الجروان” بوسام الاتحاد القمري تقديرًا لجهوده

قلد رئيس جمهورية جزر القمر رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان صباح اليوم ، بوسام جمهورية الاتحاد القمري وذلك تقديرًا لجهوده الحثيثة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جزر القمر و الدول العربية الاقل نماءً.

وقال الرئيس القمري إن ذلك التكريم يأتي تأكيدًا على مدى شكر وتقدير الشعب القمري وحكومته للجهود الكبيرة التي بذلها الجروان من خلال رئاسته للبرلمان العربي من أجل جزر القمر والدول العربية الأقل نماءً في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية، والدعوة إلى دعم الاستثمار والتطوير والتنمية فيها، وانجازاته الكبيرة في تعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل دور البرلمان العربي عربيًا وإقليميًا ودوليًا، لما فيه خير الأمة العربية.

ومن جانبه توجه الجروان ببالغ الشكر للرئيس القمري وشعب جزر القمر على هذا التكريم، مؤكدًا على أنه يعتز و يفتخر بهذا الوسام والتكريم الذي يأتي من بلد عربيٍ شقيق وعزيز.

وجدد الجروان الدعوة من أجل مزيد من الاهتمام بالدول العربية الاقل نماءً ، وتعزيز مرجعيتها القومية العربية من خلال حاضنة العمل العربي المشترك، وبالأخص في المجال الاقتصادي والتعليمي، مؤكدًا على أهمية دعم تعليم اللغة العربية فيها، وإنشاء استثمارات عربية تدعم اقتصاداتها، وبما يقطع الطريق على الاطماع الإقليمية والدولية الرامية إلى عزل هذه الدول عن مرجعيتها ومحيطها العربي.