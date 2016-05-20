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وفد من أعضاء مجلس الأمن يصل القاهرة ‎لبحث التعاون المشترك

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وفد من أعضاء مجلس الأمن يصل القاهرة ‎لبحث التعاون المشترك وفد من أعضاء مجلس الأمن يصل القاهرة ‎لبحث التعاون المشترك

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي المندوبين الدائمين للدول أعضاء مجلس الأمن، في زيارة لمصر هي الأولى من نوعها.

وتجسد تلك الزيارة أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية،  لتعزيز السلم والأمن الدوليين وفقًا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

و سيقوم الوفد بزيارة إلى عدد من الأماكن التاريخية والسياحية الهامة بالقاهرة، فى إطار التعريف بالحضارة المصرية، ودعم الجهود الهادفة للترويج لمصر سياحيًا.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عشاء عمل لوفد مجلس الأمن مع الجانب المصرى مساء غدًا السبت، يمثل وزير الخارجية فيه السفير عمرو أبو العطاء مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، بمشاركة مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر، وذلك لبحث التعاون المشترك بين مصر ومجلس الأمن فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تناول أولويات المجلس فى المرحلة المقبلة والدور المصرى فى هذا الصدد.

وتشمل الزيارة اجتماعًا للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى مجلس الأمن مع نظرائهم فى جامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام نبيل العربى، حيث سيتم خلاله تبادل وجهات النظر فى القضايا العربية المطروحة على جدول مجلس الأمن، وأبرزها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع فى سوريا واليمن والعراق والصومال، بالإضافة إلى موضوعات الهجرة واللاجئين والنازحين .

يذكر أن وفد مجلس الأمن قد زار الصومال فى 17 مايو الجاري، بمبادرة من الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، لدعم العملية السياسية والإجراءات الدستورية الرامية لعقد الانتخابات المقررة فى أغسطس المقبل.

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