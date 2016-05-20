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انتظام رحلات مصر للطيران القادمة من أوروبا.. ورحلة "القطرية" تتأخر 4 ساعات

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انتظام رحلات مصر للطيران القادمة من أوروبا.. ورحلة "القطرية" تتأخر 4 ساعات انتظام رحلات مصر للطيران القادمة من أوروبا.. ورحلة "القطرية" تتأخر 4 ساعات
شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، انتظام حركة وصول رحلات شركة للطيران القادمة من المطارات الأوربية، فيما وصلت طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة متأخرة عن موعد وصولها 4 ساعات كاملة.

ووصلت المطار فى مواعيدها المقررة رحلات "مصر للطيران" القادمة من مالبينسا وفرانكفورت وجنيف وڤيننا وبرشلونة وبودابست وبرلين وبرلين وآثينا.

فيما شهد المطار تأخرًا فى رحلة شركة ناس القادمة من الرياض والذى بلغ نحو 30 دقيقة، ورحلة الشركة ذاتها القادمة من مدينة جدة والذى بلغ نحو 16 دقية عن موعد التشغيل المقرر

ووصلت أيضا رحلة شركة الخطوط الجوية الأردنية القادمة من عمان متأخرة 60 دقيقة عن موعدها المقرر، ورحلة شركة النيل القادمة من الطائف والتى تأخرت عن موعد وصولها ساعتين.

وشهدت رحلة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من صنعاء تأخرًا بلغ نحو ساعة كاملة عن موعدها المقرر، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة والتى بلغ 4 ساعات كاملة بسبب عيب فنى فى مطار الاقلاع.


>انتظام وصول رحلات "مصر للطيران" القادمة من المطارات الأوروبية
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