روما: صلاح أيقونة للكرة العربية.. توتي أسطورة لكرة القدم ويمثلان الحاضر والمستقبل

أبدى ماورو بالديسوني رئيس نادي روما إعجابه بالاستقبال الرائع الذي لاقاه محمد صلاح النجم المصري للفريق في الإمارات على خلفية مباراة الأهلي وروما الودية.

والتقى روما مع نظيره النادي الأهلي في مباراة ودية انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال بالديسوني في تصريحات لموقع روما الرسمي: "تعداد سكان الإمارات 9 مليون مواطن، بينهم مليون شخص مصري يعيشون في تلك الدولة، وبالتالي فرغم أننا لا نلعب المباراة في مصر لكن يبقى محمد صلاح أحد أيقونات الكرة العربية".

وأضاف "نحن سعداء بإمتلاك لاعب مثل محمد صلاح زاد من شعبيتنا ومنحنا قاعدة جماهيرية جديدة غير التي اعتدنا عليها".

بالديسوني أتبع "هل شعبية صلاح مساوية لشعبية توتي في تلك المنطقة؟ لا، توتي أسطورة، ليس فقط لروما لكن لكرة القدم بشكل عام، وحين تكون نجما أسطوريا، فأنت إذا تدور في فلك أخر غير باقي اللاعبين".

وأتم "دعنا نقول أن محمد صلاح مازال أمامه الكثير ليقدمه ويصبح في نفس مرتبة توتي، ولكن من الرائع أن نرى الثنائي في مكان واحد هو روما ويلقيان هذا الاستقبال الحافل".

وأعلن بالديسوني أيضا بقاء توتي مع الفريق لموسم مقبل بشكل رسمي. "طالع التفاصيل"

وفاز الأهلي على روما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية أقيمت على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

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