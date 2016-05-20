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غالي يرفض الحديث عن أزمة المنتخب بسبب ' التشويش '

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غالي يرفض الحديث عن أزمة المنتخب بسبب ' التشويش ' غالي يرفض الحديث عن أزمة المنتخب بسبب ' التشويش '

رفض حسام غالي قائد النادي الأهلي الحديث عن "أزمة " عقب لقاء فريقه أمام روما.

الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

ولعب غالي المباراة من البداية قبل أن يخرج مستبدلا في الشوط الثاني وسط تحية خاصة وكبيرة من الجماهير. (طالع التفاصيل)

ولم يطرق غالي في حديثه عبر قناة صدى البلد عقب المباراة لأزمة المنتخب قائلا: "لا أريد التحدث عن هذا الأمر هنا".

وأضاف "لا أريد التشويش على فرحة الجماهير الرائعة بالأداء والانتصار أمام روما".

الأزمة مشتعلة بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وسيعقد حسام غالي جلسة مع هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الأول من أجل حل الأزمة بعد مباراة الأهلي وروما.

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