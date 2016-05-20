أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 4,500 طن أرز مجهول المصدر استعدادا لتوزيعه قبل رمضان

Google+ Print
ضبط 4,500 طن أرز مجهول المصدر استعدادا لتوزيعه قبل رمضان ضبط 4,500 طن أرز مجهول المصدر استعدادا لتوزيعه قبل رمضان
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، خلال حملات المتابعة على المحال التجارية ومخازن المواد الغذائية من ضبط 4,500 طن من الأرز مجهول المصدر، وغير صالح للاستخدام الآدمى بمنطقة الساحل، تم تحرير المحاضر اللازمة بالضبطيات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقق.

وتم ضبط "سيد أ.ع" 31 عاما، صاحب محل لبيع المواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، وبتفتيش المحل تم العثور على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.500 طن أرز مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحــــرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7676 لسنة 2016 جنح جزئية الساحل.

كما تم ضبط "عادل.م.ص" 51 عاما، صاحب مخزن للمواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، إذ عثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.50 طن أرز مجهول المصدر ، وتم تحــــرير المحضر رقم 7674 لسنة 2016 جنح جزئية الساحل، وضبط "عمرو.م.أ" 42 عاما، صاحب محل علافة بدائرة قسم شرطة الساحل، بعد أن تم العثور على كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وزنت 1 طن أرز ، وتم تحــــرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7675 لسنة 2016 جنح جزئيه الساحل .

كما تم ضبط سعيد.ج.أ 38 سنة صاحب محل مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل ، إذ تم العثور بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 1 طن أرز مجهول المصدر، وتحــــرير المحضر رقم 7643 لسنة 2016 جنح جزئيه الساحل .


>- تموين الإسكندرية: توريد 200 ألف طن قمح وتدبير السعات التخزينية اللازمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني