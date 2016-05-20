ضبط 4,500 طن أرز مجهول المصدر استعدادا لتوزيعه قبل رمضان

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، خلال حملات المتابعة على المحال التجارية ومخازن المواد الغذائية من ضبط 4,500 طن من الأرز مجهول المصدر، وغير صالح للاستخدام الآدمى بمنطقة الساحل، تم تحرير المحاضر اللازمة بالضبطيات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقق.

وتم ضبط "سيد أ.ع" 31 عاما، صاحب محل لبيع المواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، وبتفتيش المحل تم العثور على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.500 طن أرز مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحــــرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7676 لسنة 2016 جنح جزئية الساحل.

كما تم ضبط "عادل.م.ص" 51 عاما، صاحب مخزن للمواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل، إذ عثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.50 طن أرز مجهول المصدر ، وتم تحــــرير المحضر رقم 7674 لسنة 2016 جنح جزئية الساحل، وضبط "عمرو.م.أ" 42 عاما، صاحب محل علافة بدائرة قسم شرطة الساحل، بعد أن تم العثور على كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وزنت 1 طن أرز ، وتم تحــــرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 7675 لسنة 2016 جنح جزئيه الساحل .

كما تم ضبط سعيد.ج.أ 38 سنة صاحب محل مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الساحل ، إذ تم العثور بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 1 طن أرز مجهول المصدر، وتحــــرير المحضر رقم 7643 لسنة 2016 جنح جزئيه الساحل .

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