أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حل لأزمة ليبيا

حث المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية على إيجاد حلول للمشاكل التى تعيشها البلاد.

ووصف كوبلر، فى تغريدة له على تويتر اليوم: "وضع المجلس الرئاسى حاليا بـالأعرج بسبب مقاطعة كل من العضوين عمر الأسود وعلى القطرانى"، مشددا على "ضرورة تخلى الليبيين عن ثقافة المقاطعة وضرورة إيجاد حكومة ليبية واحدة".

واعتبر كوبلر أن ضمان خليفة حفتر موقع له فى المرحلة القادمة "مشروط بانضوائه تحت شرعية المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى"، موضحا أنه سيكون هناك "استثناء فى رفع حظر التزويد بالأسلحة عن القوات النظامية التابعة للمجلس الرئاسى"، على حد تعبيره.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الحكومة الليبية فى فترة حوار مكثف يمكن أن يؤدى قريبا إلى اتفاق سيتم بموجبه نشر المستشارين العسكريين الأمريكيين فى ليبيا للمساعدة فى القتال ضد تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن "دانفورد"، أن هناك الكثير من النشاط يجرى تحت السطح، وأضاف أنهم غير مستعدين بعد لنشر الإمكانات العسكرية لأنه ليس هناك اتفاق، لكن هذا يمكن أن يحدث فى أى يوم.

وتحدث "دانفورد" مع عدد من الصحفيين أثناء عودته للولايات المتحدة من بروكسل، إذ التقى هناك بنظرائه من عدد من دول الناتو، وذكرت الصحيفة أن هناك اهتماما بين بعض دول حلف شمال الأطلنطى فى المشاركة فى المهمة، بحسب ما أوضح دانفورد، إلا أن التفاصيل الخاصة بمن سيشارك لا تزال غير واضحة.

ورجح المسئول العسكرى الأمريكى أن يكون التركيز منصبا على تدريب وتجهيز الميليشيات التى تعهدت بالولاء لرئيس الوزراء الليبى فايز السراج الذى يقود حكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

- المبعوث الأممى لدى ليبيا يحث المجلس الرئاسى على إيجاد حلول لمشاكل البلاد