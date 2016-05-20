أخبار سوريا اليوم.. مقتل 21 مدنيا خلال قصف لقوات النظام لبلدات وسط البلاد

ركزت أخبار سوريا اليوم على إعلان المرصد السورى أن 21 مدنيا قتلوا خلال قصف لقوات النظام، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم رفض البنتاجون الاقتراح الذى عرضته موسكو الجمعة بشن غارات مشتركة فى سوريا.

وأبرزت اخبار سوريا ايوم إعلان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن 21 مدنيا على الأقل قتلوا بينهم ستة أطفال خلال قصف جوى لقوات النظام السورى على عدد من البلدات فى وسط البلاد.

وقال المرصد، إن أربعة عشر مدنيا بينهم أربعة أطفال قتلوا عندما انهمرت براميل متفجرة على بلدة الحولة وعدة قرى مجاورة. ويواجه النظام بانتقادات دولية حادة بسبب استخدامه للبراميل المتفجرة، إلا أنه ينفى أن يكون يستخدمها.

وأكدت أخبار سوريا اليوم نبأ قتل سبعة مدنيين آخرين بينهم ثلاثة أطفال، فى وقت سابق من نهار الخميس فى غارات جوية لقوات النظام على مدينة الرستن، بحسب مدير المرصد رامى عبد الرحمن.

>فيما تناولت أخبار سوريا اليوم رفض البنتاجون الاقتراح الذى عرضته موسكو الجمعة بشن غارات مشتركة فى سوريا، مشددا على أن الولايات المتحدة "لا تتعاون" عسكريا مع روسيا فى هذا البلد.

وقال جيف ديفيس متحدثا باسم وزارة الدفاع الاميركية "لا نتعاون ولا ننسق مع الروس" فى شأن العمليات العسكرية فى سوريا. وأوضح المتحدث أن هدف العمليات العسكرية الروسية والاميركية ليس نفسه، مضيفا أن "العمليات الروسية تقضى بدعم واسناد نظام (الرئيس بشار) الأسد فى حين أننا نركز فقط على الحاق الهزيمة بتنظيم داعش".

وأعلن وزير الدفاع الروسى سيرغى شويجو الجمعة أن بلاده عرضت على الولايات المتحدة والتحالف الدولى بقيادة واشنطن شن غارات مشتركة ضد "مجموعات إرهابية" فى سوريا اعتبارا من 25 مايو الحالى، وخصوصا جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة فى سوريا. وتعهدت روسيا والولايات المتحدة فى بداية مايو "تكثيف الجهود" للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السورى وتوسيع وقف إطلاق النار بحيث يشمل مجمل الأراضى السورية.

مقتل 21 مدنيا فى قصف لقوات النظام فى وسط سوريا

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