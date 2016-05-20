مؤتمر مارتن يول: روما أرهقنا وحزين لعدم مشاركة متعب

أبدى مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي سعادته بالفوز على روما في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، مبديا في الوقت ذاته حزنه لعدم مشاركة عماد متعب خلال اللقاء.

وقال مارتن يول في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعدت بنتيجة اللقاء والتفوق على فريق رائع مثل روما، والتي ستفيدنا كثيرا".

وأضاف "استفدنا من إعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين الذين أثبتوأ وجودهم وقدموا أداءً رائعا، فلقد رأينا كيف تألق سعيد سمير في مراقبة مهاجم ممتاز بحجم إدين دجيكو".

مارتن يول أتبع "أشركت عمرو جمال على الجانب الأيسر وأدى بشكل رائع في مركز غير مركزه، ولكن مع ذلك تبقى المباريات الرسمية مختلفة عن الودية، وعمرو جمال سيستمر كمهاجم عندي بكل تأكيد".

وأتم "سعدت أيضا للجمهور الذي حضر اللقاء والذي يفرحني رؤيتهم، لكن شئ واحد فقط أحزنني هو عدم حضور عماد متعب، إذ أنني لم نستطع إشراكه بسبب امتلاكنا 4 مهاجمين مميزين".

وفاز الأهلي على نظيره روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة ودية أقيمت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.