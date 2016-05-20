يول يتحدث عن: أزمة الشيخ مع الأهلي وأنطوي ' الذي يُحرجني دائما '

لماذا يغيب أحمد الشيخ عن المشاركة مع الأهلي في الدوري؟ سؤال يُجيب عن مارتن يول المدير الفني للفريق.

الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

وسجل أحمد الشيخ هدفا في اللحظات الأخيرة في مرمى روما ليكتب انتصار الأهلي.

وقال مارتن يول: "أزمة الشيخ أنه ينافس مؤمن زكريا".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "أرقام مؤمن زكريا هي الأفضل، كهداف للفريق وكذلك كصانع الفرص والهجمات ولذلك فمن غير المنطقي إبعاده عن التشكيل".

وواصل "ولكنني سعيد للغاية بما قدمه الشيخ والفرصة ستأتي له بكل تأكيد".

وتطرق مارتن يول في حديثه عن جون أنطوي قائلا: "هو دائما ما يُحرجني بسبب عدم الدفع به رغم تألقه وإحرازه للأهداف".

وأتم "اللعب في الإمارات ممتع للغاية. تواجدت هنا مع هامبورج ولكن الوضع اليوم مختلف تماما مع فريق يملك جماهير عريقة وكبيرة مثل الأهلي".