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قائد الأهلي: أتمنى لعب كل نهائيات الكؤوس في الإمارات

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قائد الأهلي: أتمنى لعب كل نهائيات الكؤوس في الإمارات قائد الأهلي: أتمنى لعب كل نهائيات الكؤوس في الإمارات

تمنى حسام غالي قائد النادي الأهلي إقامة كل مباريات النهائية في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)

ملعب شهد تتويج الأهلي أيضا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك في بداية هذا الموسم.

وقال حسام غالي: "أتمنى إقامة كل مباريات نهائيات الكؤوس على هذا الملعب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "اللعب هنا رائع والملعب فأل حسن علينا".

وعن المتبقي في الدوري، قال غالي: "لدينا الآن 6 مباريات ونركز الآن على إنهاء حسم اللقب مبكرا".

ويحتل الأهلي المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك مع تبقي 6 مباريات على النهاية.

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