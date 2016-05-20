قائد الأهلي: أتمنى لعب كل نهائيات الكؤوس في الإمارات

تمنى حسام غالي قائد النادي الأهلي إقامة كل مباريات النهائية في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.
الأهلي فاز على روما 4-3 في ودية ممتعة ومثيرة على ملعب هزاع بن زايد. (طالع التفاصيل)
ملعب شهد تتويج الأهلي أيضا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك في بداية هذا الموسم.
وقال حسام غالي: "أتمنى إقامة كل مباريات نهائيات الكؤوس على هذا الملعب".
وأضاف في تصريحات عبر قناة صدى البلد "اللعب هنا رائع والملعب فأل حسن علينا".
وعن المتبقي في الدوري، قال غالي: "لدينا الآن 6 مباريات ونركز الآن على إنهاء حسم اللقب مبكرا".
ويحتل الأهلي المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك مع تبقي 6 مباريات على النهاية.