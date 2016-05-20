هاشتاج "شجع أسياد العالم" يحلق فى السماء بعد فوز الأهلى على روما

تصدر هاشتاج "شجع أسياد العالم" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد فوز فريق النادى الأهلى، على نادى روما الإيطالى بنتيجة 4/3 فى المباراة، التى أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكتب أحمد سيف ساخراً من هزيمة روما قائلاً: "على بلدك وأرجع الأهلى بيوجع، أحنا آسفين يا صلاح"، وعلق أحمد حنفى قائلاً: "من العار وضع الأهلى فى مقارنة مع أى نادى مصرى تانى، الأهلى فى وادى و باقى أندية مصر فى وادى تانى".

وتابع عمر بلبل: "الأهلى لقى نفسه فى ملعب هزاع بن زايد و بيلاعب فريق لابس أبيض قال لا مبدهاش بقه وعينك متشوف إلا النور".

صفحة روما تهنئ الأهلى.. وتؤكد: انتصرتم والمواجهة المقبلة مختلفة

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