حركة النهضة تعقد مؤتمرًا لإعلان انفصالها عن الإخوان بحضور الرئيس التونسى

بدأ منذ قليل المؤتمر العام لحركة النهضة التونسية، للإعلان الرسمى عن تدشين حزب سياسى مستقل، والانفصال عن الحركة التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

وحضر المؤتمر العام لحركة النهضة التونسية، الرئيس التونسى القائد السبسى، وراشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، وعدد من قيادات حركة النهضة التونسية.

وقال راشد الغنوشى فى افتتاح المؤتمر العاشر للنهضة، ونشرته الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة على الفيس بوك، إن النقد الذاتى شرط فى عالم الحداثة، وكما كرسنا هذا فى تاريخنا سنرسخه فى مؤتمرنا العاشر٬ الذى ينتظر منه التونسيون الكثير.

وأضاف أن حل الأزمة فى الشرق الأوسط يتطلب المصالحات بين الفقراء والاغنياء، بين الشمال والجنوب، بين الثقافات والحضارات والأديان٬ فعالمنا محتاج للتعارف والسلم والتضامن والأمن والتسامح.

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