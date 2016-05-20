إيفا لونغوريا "عروس" في غضون أيام

أكدت وسائل إعلام عالمية أن موعد زفاف النجمة ايفا لونغوريا Eva Longoria بات قاب قوسين أو أدنى.

وذكر العديد من الصحف الأمريكية أنّ النجمة البالغة من العمر 41 عاماً ستتزوج خطيبها رجل الأعمال المكسيكي جوزي بيبي باستون José Antonio Baston ، في عطلة نهاية الأسبوع الحالي في المكسيك، وسترتدي فستاناً من تصميم فيكتوريا بيكهام.

وقد نشرت ايفا صورة للشاطىء من المكسيك، حيث وصلت يوم أمس الخميس تحضيراً لزفافها المرتقب في الساعات القليلة المقبلة.

يُشار إلى أنّ علاقة الثنائي بدأت منذ 3 أعوام، وأعلنا خطوبتهما في كانون الاول/ديسمبر أثناء عطلتهما في دبي.

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