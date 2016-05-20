الملحن والعازف المغربي نبيل الخالدي لـ "سيدتي نت": أحببت الحياة أكثر بسبب السرطان!

لم يمنع مرض السرطان العازف والملحن المعروف نبيل الخالدي، من أن يظل وفيا لالتزاماته الفنية ولآلة العود التي لا تفارقه.

وقال نبيل في معرض حديثه ل "سيدتي-نت" أن السرطان غير فلسفته في الحياة بشكل إيجابي، فبعد أربع سنوات من تعايشه مع هذا المرض، فإنه ما يزال يشعر بحلاوة الحياة التي يستلذ بها ويعيشها بتفاؤل كبير والفرق الوحيد هو أنه بالأمس وقبل إصابته بالسرطان كان يبرمج مشاريعه الفنية على المدى المتوسط، ويتحدث عن الأغاني التي قد يطرحها بعد عام أو عام ونصف بيد أن نظرته اليوم تغيرت وبات يعيش كما يقول (اليوم بيومه)، وباستثناء أيام المرض الأولى التي كان يشعر فيها بالتعب، فإنه سرعان ما تعايش معه وقبل الواحد منهما الآخر على أساس التعايش والاتفاق على أن نكمل بقية مشوار الحياة معا.. لأن الحياة في تقديري يضيف نبيل أجمل مما قد نتصوره ولذلك ينبغي أن نعيشها بتفاؤل فقد احتضنت المرض وأصبح جزء مني وهو ابتلاء من الله عز وجل، أعيش الحياة وكأني سليم ومعافى من أي مرض بدليل أنني بصدد التحضير إن شاء الله لحفلات غنائية استعراضية للمطرب المغربي حاتم عمور الذي أتولى إدارة أعماله الفنية ، كما أحضر لطرح ألبوم سيجمعني بعازفي العود كريم القادري وناصر الهواري وهو مشروع فني جديد يجمع بين ثلاث مدارس مختلفة لآلة العود، فناصر الهواري معروف بانتمائه للمدرسة الشرقية وكريم الذي عاش بأمريكا معروف بجمعه بين العزف المغربي والجاز والبلوز. و يختم نبيل قائلا في حين أن الجمهور العاشق للعزف على آلة العود يعرف بأني متيم بموسيقى الملحون والأندلسي، لذلك حاولنا أن نجمع بين مدارس العود المذكورة وتوظيفها في كل من (الملحون) والبلوز والجاز وهو المشروع الفني الذي سيطرح في السوق خلال أيام فقط.

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