صراع بين نادين الراسي وطليقها على حضانة ولديهما!!

كل شيء يوحي أن الامور ليست على ما يرام بين نادين الراسي وطليقها رجل الاعمال اللبناني جيسكار ابي نادر، وأن هناك حرباً خفية تدور بين الطرفين، بدأت تتكشف تفاصيلها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

في إطلالتها الأخير ة مع نيشان حاولت نادين الراسي أن توحي أن طلاقها من جيسكار تم بهدوء وان مصلحة الأولاد هي الاهم بالنسبة اليها والى طليقها الذي وافقها الرأي عندما الذي اطل في المقابلة نفسها من خلال اتصال هاتفي اجراه معه نيشان على الهواء.

وعلى ما يبدو فإن النزاع على حضانة مارسيل وكارل وصلت بين نادين وطليقها جيسكار الى المحاكم ، حيث نشرت إحدى المواقع الالكترونية في تغريدة على "تويتر" : نادين الراسي في المحكمة وتطالب بحضانة أولادها وتدافع عن قوقها"، بينما ردت نادين على التغريدة قائلة "وهي غردت وكتبت " شكراً من نص قلبي الله كبير وأنا أؤمن بالقضاء اللبناني وبعدالة السماء".

لجوء نادين الى القضاء للحصول على حضانة ولديها مارسيل وكارل، يرافقه حملة اعلامية شرسة على جيسكار ابي نادر، الذي نشر صورة لولديه وهما يتبولان في الشارع عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، دفعته الى حذفها. كما سبق له ان نشر صور له مع الولدين خلال الاستحمام.

حتى الآن، ليس معروفاً ما هي الأسباب التي اوصلت نادين وجيسكار الى الطلاق، فكلاهما لم يفصح عنها من اجل مصلحة الاولاد.. ولكن هل تتكشف الحقيقة خلال الايام المقبلة؟

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