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ما هي الجائزة العالمية التي فازت بها أنغام متفوّقة على زميلاتها؟

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الجمعة 20-05-2016 22:18

أعلنت النجمة أنغام رسميا فوزها بجائزة الـ“Big Apple Music Award” العالمية عن فئة أفضل فنانة مصرية لعام 2016، ووجهت رسالة شكر لجمهورها عبر أدمن صفحتها بموقع الفيس بوك أكدت فيها أنها لم تحصل على الجائزة الا بدعم وتصويت جمهورها.

أنغام نشرت صورة رسمية لخبر الفوز بالجائزة وعلقت عليها قائلة: ‫أنغام‬ فازت بجائزة الـ Big Apple Music Award كأفضل فنانة مصرية لعام 2016 بفضل تصويتكم .. شكرًا لدعمكم و محبتكم.

وستستلم أنغام الجائزة في حفل الباما العالمي الذي يقام في “Al Qasr Hotel, Madinat Jumeirah” بإمارة دبي، وتتضمن فعاليات الحفل توزيع جوائزه هذا العام الجمعة الموافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر 2016.

 

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