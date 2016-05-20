أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الري يوافق على توريد 165 غاطس لحل مشكلة تعطل أبار الري بالوادى الجديد

Google+ Print
وزير الري يوافق على توريد 165 غاطس لحل مشكلة تعطل أبار الري بالوادى الجديد وزير الري يوافق على توريد 165 غاطس لحل مشكلة تعطل أبار الري بالوادى الجديد

وزير الري

وافق محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية على توريد 165 غاطس و50 عين سطحية  للوادى الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد إن وزارة الموارد المائية والري قامت بإصدار أمر توريد لشراء 165 غاطس اعتبارًا من العام الجديد، وذلك لحل مشكلة تعطل أبار الري واستبدال الغواطس القديمة.

كما وافق وزير الري على التصريح لعدد 50 عين سطحية طبقًا للمواقع المحددة بالإحداثيات مع ضرورة إقرار بتوفير الشروط المتمثلة في العمل بالطاقة الشمسية واستخدام الري الحديث بنظام الرش و التنقيط.

وعلى جانب آخر وافق وزير الموارد المائية والري على تقنين واضعي اليد قبل عام 2006 مع اعتبار العيون السطحية ري دائم لمده 3 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا