وزير الري يوافق على توريد 165 غاطس لحل مشكلة تعطل أبار الري بالوادى الجديد

وافق محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية على توريد 165 غاطس و50 عين سطحية للوادى الجديد.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد إن وزارة الموارد المائية والري قامت بإصدار أمر توريد لشراء 165 غاطس اعتبارًا من العام الجديد، وذلك لحل مشكلة تعطل أبار الري واستبدال الغواطس القديمة.

كما وافق وزير الري على التصريح لعدد 50 عين سطحية طبقًا للمواقع المحددة بالإحداثيات مع ضرورة إقرار بتوفير الشروط المتمثلة في العمل بالطاقة الشمسية واستخدام الري الحديث بنظام الرش و التنقيط.

وعلى جانب آخر وافق وزير الموارد المائية والري على تقنين واضعي اليد قبل عام 2006 مع اعتبار العيون السطحية ري دائم لمده 3 سنوات.