لو بتسافر بالطيارة.. 15 نصيحة لتجنب "اضطرابات الرحلات الجوية"

يتعرض الكثيرون لخلل فى الساعة البيولوجية عند السفر بالطائرة من دولة لأخرى، خاصة إذا كانت هذه البلدة تقع على مسافة بعيدة من موطنه، ويصاب المسافر بما يعرف باضطراب الرحلات الجوية "jet lag"، ويتعرض غالبا بالأرق واضطرابات النوم.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح المهمة التى تحد من اضطرابات النوم الناجمة عن السفر من دولة لأخرى، وتشمل:

نصائح قبل السفر

>1.تغيير روتين النوم على النحو التالى:

>- إذا كنت ستسافر إلى دولة فى الغرب يجب الدخول إلى النوم فى وقت متأخر عما أنت معتاد عليه، وذلك قبل السفر بأيام قليلة.

>- إذا كنت ستسافر إلى دولة تقع شرق دولتك، فيجب الدخول إلى النوم مبكرا قبل السفر.

2.ارتداء نظارات الشمس: حيث تساعد على ضبط كمية الضوء (سواء الطبيعى أو الصناعى) التى تصل للعين، وهو ما يساهم فى تحسين الساعة البيولوجية والحد من اضطرابها عند السفر لدولة أخرى.

3.إذا كانت الدولة التى ستسافر إليها بعيدة فحاول - إن أمكنك ذلك - أن تستقر ببلدة فى المنتصف كترانزيت ليوم مثلا، كى يعتاد جسمك بالتدريج على التوقيت الزمنى الجديد.

>4.التمتع بالهدوء والاسترخاء، وبالابتعاد عن القلق والتوتر لأن الضغوط النفسية قد تزيد الأمور سوءا، وتضر ساعتك البيولوجية أكثر.

وأما خلال الرحلة وداخل الطائرة فينصح المسافر بالتالى:

>1.الأكل والشرب والنوم داخل الطائرة فى نفس التوقيت المحلى الذى اعتدت فيه القيام بهذه الأنشطة بدولتك الأم.

>2.عدم تناول الحبوب المهدئة وعدم استخدام المكملات الطبيعية إلا باستشارة الطبيب.

>3.تناول المياه بانتظام، والابتعاد عن القهوة والشاى والخمور لأنها ستسبب جفاف الجسم، ومن المعرف أن الجفاف يضر كثيرا بساعتك البيولوجية.

>4.استخدام غمامة العين وسدادة الأذن عند الحاجة لتوفير الظروف المناسبة للنوم.

>5.حاول أن تتحرك بهدوء بشكل منتظم داخل الطائرة بعد مرور ساعات من الجلوس، وقم بعمل تمارين الإطالة.

وبعد الوصول بالسلامة إلى الدولة التى تنوى السفر إليها ينصح باتباع النصائح التالية:

>1.اخرج فى أقرب فرصة للتنزه بشوارع البلدة الجديدة، خاصة إذا وصلت فى النهار، حيث يساهم ضوء الشمس فى ضبط الساعة البيولوجية.

2.إذا كنت ستسافر إلى الغرب، فيفضل أن تحصل على ضوء أكثر بالنهار، وتجنب التعرض للشمس فى فترة الظهيرة لأنها ستضر بالساعة البيولوجية.

3.إذا كنت ستسافر إلى الشرق، فيجب أن تتعرض لإضاءة الشمس فى فترة الظهيرة، كى تضبط نظام نومك ولأن ذلك يتناسب مع طبيعة الجسم.

4.يجب أن تحصل على 4 ساعات على الأقل من النوم فى نفس التوقيت المحلى الذى اعتدت على القيام بذلك فيه.

5.إذا كانت الرحلة ستستغرق أقل من 4 أيام فيفضل أن تنام وتأكل فى نفس المواعيد المحلية لبلدك، أى فى نفس الوقت الذى كنت تقوم بهذه العادات فى دولتك.

>6.حاول أن تحصل على فترات قصيرة من الراحة فى منتصف اليوم، كى تحصل على ما يكفى جسمك من النوم خلال اليوم.

احذر.. كثرة السفر لمسافات طويلة يضر جدًا بصحتك

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5 نصائح لتجنب اضطرابات النوم بسبب رحلات السفر الطويلة