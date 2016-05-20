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تشريح جثة الضابط الشهيد في مواجهات مع المتورطين في حادث حلوان

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تشريح جثة الضابط الشهيد في مواجهات مع المتورطين في حادث حلوان تشريح جثة الضابط الشهيد في مواجهات مع المتورطين في حادث حلوان

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب، بتشريح جثة ضابط استشهد في مواجهات مع المتورطين في حادث حلوان الارهابي .

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عصر اليوم حملة مداهمة، لعدد من البؤر الإجرامية التي يختبئ بها قاتلو شهداء حادث حلوان الإرهابى.

وأثناء الدخول لإحدى البؤر الإجرامية واستشعار الخارجين على القانون للقوات، اطلقوا أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعهم لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن إصابة اعضاء الخلية الإرهابية المتورطة في قتل 8 من رجال الشرطة بقسم شرطة حلوان، واستشهاد ضابط وإصابة 3 آخرين.

كانت مأموريات أمنية، داهمت عددا من البؤر الإجرامية بمنطقتي حلوان والصف لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين على ذمة قضايا، والبحث عن المتورطين في حادث استشهاد 8 من أفراد قسم شرطة حلوان.

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