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الصدر يدين استخدام القوة ضد محتجى المنطقة الخضراء

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الصدر يدين استخدام القوة ضد محتجى المنطقة الخضراء الصدر يدين استخدام القوة ضد محتجى المنطقة الخضراء
أبدى رجل الدين الشيعى العراقى البارز مقتدى الصدر دعمه لمحتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد اليوم الجمعة وأدان استخدام القوة ضدهم من قبل قوات الأمن العراقية.

وقال الصدر فى بيان "إنى لأحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية. تعسا لحكومة تقتل أبناءها بدم بارد."

وقال شهود فى وقت سابق أن عشرات المحتجين أصيبوا حين أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص على متظاهرين.
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