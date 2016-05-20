الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الأحد والعظمى بالقاهرة 40 درجة

قال وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستوالى ارتفاعها بشكل ملحوظ ومؤقت يوم الأحد المقبل، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستكون 40 درجة لتتأثر البلاد بموجه شديدة الحرارة قصيرة يصاحبها نشاط محدود للرياح.

وأضاف "سعودى" فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه فى آن واحد ستتكاثر السحب الممطرة ويسود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على غرب البلاد عند الإسكندرية ومطروح.

وأشار إلى إنه من المنتظر حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات اعتبارا من غدًا السبت، ليسود طقس حار على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، ليكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد.

-الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

>