برنامج النفاس ماذا تفعلين في اليوم الأول من الولادة؟

بعد أن تنتهي عملية الولادة بنجاح، يبدأ السؤال وهو ماذا عليك فعله؟ ومتى تقومين من سرير الولادة، وكيف تتصرفين؟



"سيدتي نت" تضع لك هذا البرنامج، لكي تنفذيه في اليوم الأول من الولادة وبالتعاون مع طبيبة الأسرة، الدكتورة سميحة كمال، حيث ستقدم لك خطوات وملاحظات بهذا الخصوص عليك متابعتها على حلقات من خلال موقعك المفضل ....



• عندما ينزلق الجنين من رحمك ويبدأ في الصراخ، فأنت تكونين تواقة إلى لمسه واحتضانه لكي ترتفع معنوياتك وتتناسين الألم.

• لا داعي لتأجيل هذه اللحظات، امسكي به وتشمميه واستعدي لمواجهة أقدس مهنة وهي مهنة أمومة.

• عليك ألا تتأخري عن النهوض من السرير، وإذا ما ولدت ولادة طبيعية، فعليك أن تقومي من السرير والمشي في الغرفة بعد الولادة مباشرة.



• إذا أجريت عملية جراحية فأنت بحاجة إلى ست ساعات أو اثني عشر ساعة للنهوض والمشي في الغرفة.

• في حال أنك قد تعرضت لملقط الجنين مع التخدير فأنت يجب أن تنهضي بعد 24 ساعة من لحظة الولادة.

• في اليوم الأول عليك أن تمشي على قدميك لمرة واحدة وفقط لمدة خمس دقائق.



• عليك الاستحمام؛ ولكن وأنت جالسة لكي لا تصابي بالدوار الناتج عن هبوط الضغط.

• لا تـأخري في وضع المولود على صدرك كلما بكى.

• تغيير وسائل الحماية كلما شعرت أنها أصبحت مبللة .



• لا تنهضي أول مرة وحدك من السرير ولا تكوني في الحمام وحدك فيجب أن تكون معك الوالدة أي أمك مع الممرضة.

• لا تنسي بعد مرور 12 ساعة على الولادة أن تقومي بتمارين لحركات الساقين كالتالي:



1. طي الرجل على الساق وتحريكها بشكل دائري بين اليمين واليسار.



2. طي الرجل على الفخذ ثم تركها لتنزلق على فراش السرير

3. مارسي هذه التمارين من 4_5 مرات صباحاً ومساء في اليوم الأول.

• بالنسبة للطعام فيجب أن يكون مشروبات دافئة في الساعات الأولى في حال الولادة الطبيعية.



• الشوربة الدافئة خلال النهار

• اتبعي إرشادات الطبيب في حال الولادة الطبيعية بالنسبة لطعامك في اليوم الأول وانتظري حتى خروج الغازات لتحصلي على أول سائل يدخل جوفك.