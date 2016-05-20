في مفاجأة من العيار الثقيل… الأهلي يفوز على ذئاب روما بنتيجة 4-3 بالإمارات

فاز فريق النادي الأهلي على نادي روما الإيطالي بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهم على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وتقدم الفريق الأحمر بهدف لجون أنطوي في الدقيقة 13، بعد تلقيه تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء من مؤمن زكريا.

وتمكن فريق روما من التعادل بهدف “إدين دزيكو” فى مرمي فريق النادي الأهلي في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة طولية من فرانشيسكو توتي، ليعزز روما تقدمه بعد احراز اللاعب المصري محمد صلاح هدف التقدم لروما في الدقيقة 40.

وتمكن مؤمن زكريا من احراز هدف التعادل في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 2- 2.

تقدم وليد سليمان للنادي الأهلي بعد احرازه الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 55، ليحرز فانكيرهدف التعادل لروما>

وتمكن أحمد الشيخ في الدقائق القاتلة من عمر المباراة من احراز هدف الفوز على ذئاب روما في الدقيقة 94 ليحقق الفريق الأحمر الفوز على فريق الذئاب الإيطالي.