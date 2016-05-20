"تموين الإسكندرية" تضبط كميات من قمر الدين والبلح التالف

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية من ضبط 50 كرتونة قمر الدين بداخلها 20 لفه زنة الواحدة 400 جرام، مجهولة المصدر وبها بعض مظاهر التلف، وذلك فى حملة مفاجئة لقطاع التجارة الداخلية.

كما تم التحفظ على 1000 لفه قمر الدين أخرى، وتم سحب عينه منها، وجارى إرسالها لإحدى معامل التحليل للتأكد من صلاحيتها.

بالإضافة إلى ضبط 500 كيلو بلح جاف عليها مظاهر التلف ومعبأ فى أجولة عليها بيانات مخالفة، وتحرر عن ذلك محضر قيد برقم 12684 جنح الرمل 2 وجارى العرض على النيابة.

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