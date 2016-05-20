تحرير 1758 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1758 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 568 مخالفة مرورية متنوعة، و139 مخالفة إزالة ملصقات و144 مخالفة انتظار خاطئ و حجز6 سيارات و290 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و106 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و133 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و142 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و116 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 113 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و115 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

- تحرير 1667 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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