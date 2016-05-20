أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 1758 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

Google+ Print
تحرير 1758 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1758 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1758 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 568 مخالفة مرورية متنوعة، و139 مخالفة إزالة ملصقات و144 مخالفة انتظار خاطئ و حجز6 سيارات و290 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و106 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و133 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و142 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و116 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 113 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 23 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و115 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


>- تحرير 1667 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365