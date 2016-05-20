ضبط محام مطلوب فى 72 حكمًا بالشرقية

تمكن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد منصور لاشين، اليوم الجمعة، من ضبط محام مطلوب للتنفيذ عليه فى 72 حكما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قسم تنفيذ الأحكام، بالقبض على "السيد ع ع" 43 عاما، محامى، ومقيم بقرية ميت معلا، مطلوب التنفيذ عليه فى 72 حكما جزئيا أغلبها تبديد وشيكات بدون رصيد.
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تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قسم تنفيذ الأحكام، بالقبض على "السيد ع ع" 43 عاما، محامى، ومقيم بقرية ميت معلا، مطلوب التنفيذ عليه فى 72 حكما جزئيا أغلبها تبديد وشيكات بدون رصيد.
>
>سائق نقل ينقذ طفلا ألقاه "توك توك" أمام عربته بالشرقية
>