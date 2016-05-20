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رئيس تحرير «دوت مصر» عن فيلم «اشتباك» : ندعم كل عمل يُعلي من شأن بلادنا

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رشا الشامى رئيس تحرير دوت مصر

رشا الشامى رئيس تحرير دوت

ردت رشا الشامي، رئيس تحرير موقع دوت مصر، على هجوم متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، الذين اتهموا برنامج “أنا مصر” وموقع “دوت مصر”، بتلقيهم توجيهات وتعليمات معينة، وذلك عقب إذاعة الإعلامية أماني الخياط تقريرًا بالبرنامج عن السيناريست والمخرج محمد دياب، مخرج فيلم “اشتباك” -والتى اتهمته بتشويه صورة مصر فى أفلامه- ، مؤكدة أن الموقع يتحمل مسئولية محتواه الذى ينشره فقط، وإننا احتفينا بالفيلم المصرى “اشتباك”ودعمنا كل مصرى ساهم فى ترديد اسم مصر بكل نجاح وقوة فى المهرجانات الدولية.

وأضافت “الشامى” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : اعتب على كل من آمن بحرية التعبير والنقد والتي وصلت لرفضهم تقرير هاجم الفيلم المصرى ‘اشتباك’ والذى قدمته المذيعة أماني الخياط على شاشة التلفزيون المصري ببرنامج “أنا مصر”، أن وضعنا معها في سلة واحدة، هي – أماني الخياط- تتحمل مسؤلية ما تعده وتقدمه، مؤكدة أن حرية التعبير دون بحث قد تفضي لضلال وتضليل – بحسب قولها- .

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