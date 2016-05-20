الكنيسة الكاثوليكية ترفض الفصل بين اللاجئين حسب الدين

أعلن المجلس المركزي للكاثوليك الألمان رفضه التام الفصل بين اللاجئين المسلمين والمسيحيين في مراكز ايواء اللاجئين ردًا بذلك مقترحًا قدمته منظمة “الأبواب المفتوحة” المسيحية أشارت فيه إلى تعرض اللاجئين المسيحيين لاعتداءات.

وقال المجلس المركزي للكاثوليك الألمان إنه يرفض رفضًا باتًا الفصل بين اللاجئين المسيحيين والمسلمين في مراكز ايواء اللاجئين.

وحذر رئيس المجلس توماس شتيرنبرغ في حديث مع صحيفة “فيلت” من مغبة إعطاء “إشارة فظيعة”.

وتابع قائلًا ” لا يجوز إثارة تصور ضال مفاده أن المسلمين والمسيحيين لا يستطيعون أن يتعايشوا معًا”.