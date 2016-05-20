منظمة الصحة العالمية: فيروس زيكا يظهر فى أفريقيا لأول مرة

قالت منظمة الصحة العالمية - اليوم الجمعة - إن فيروس زيكا المرتبط بحدوث اضطرابات عصبية وتشوهات للمواليد فى البرازيل تأكد ظهوره فى أفريقيا لأول مرة بعد تعقبه من عينة من الرأس الأخضر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقالت "ماتشيديسو مويتى"، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا: "النتائج مقلقة لأنها دليل جديد على أن العدوى تنتشر إلى ما أبعد من أمريكا الجنوبية، وتقف على أعتاب أفريقيا."
وأضافت: "هذه المعلومات ستساعد الدول الأفريقية على إعادة تقييم مستوى الخطر لديها ورفع مستويات الاستعداد"، وقالت إنها لا توصى بفرض قيود صارمة على السفر فى محاولة وقف انتشار المرض.
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>
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