منظمة الصحة العالمية: فيروس زيكا يظهر فى أفريقيا لأول مرة

قالت منظمة الصحة العالمية - اليوم الجمعة - إن فيروس زيكا المرتبط بحدوث اضطرابات عصبية وتشوهات للمواليد فى البرازيل تأكد ظهوره فى أفريقيا لأول مرة بعد تعقبه من عينة من الرأس الأخضر.

وقالت "ماتشيديسو مويتى"، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا: "النتائج مقلقة لأنها دليل جديد على أن العدوى تنتشر إلى ما أبعد من أمريكا الجنوبية، وتقف على أعتاب أفريقيا."

وأضافت: "هذه المعلومات ستساعد الدول الأفريقية على إعادة تقييم مستوى الخطر لديها ورفع مستويات الاستعداد"، وقالت إنها لا توصى بفرض قيود صارمة على السفر فى محاولة وقف انتشار المرض.

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